日對華出口食品 暴跌4成

內地雖開放旅團 遊客未見爆升 日本福島第一核電站上月排放經處理核污水入海後，全國水產品同月24日起遭內地封殺。財務省前天公布上月貿易統計初值顯示，當地包括水產品在內食品對華出口金額僅得141.86億日圓（約7.5億港元），較去年同期大減超過四成，刷新2011年311大地震同年10月後最大跌幅。

財務省公布，日本上月對全球出口減少0.8%，總值達到7.9943萬億日圓（約4,237億港元），已連續兩個月下跌，其中一個原因是當地汽車出口金額即使錄得大幅增長，卻未能填補半導體製造裝設出口大減缺口。根據地區劃分，日本對美國及歐盟出口有所增加，對亞洲國家及地區出口持續減少。

日本進出口總值皆呈下降 另一方面，日本上月進口總值亦減少17.8%，達到8.9248萬億日圓（約4,730億港元），連續5個月出現跌幅，主要原因是國際能源價格呈現跌勢，導致進口煤炭、液化天然氣（LNG）及原油等進口金額下跌。

若把日本上月對全球進、出口總值相減，由於出口總值不及進口總值，即代表當地出現貿易逆差，金額達到9,305億日圓（約493億港元）。日本已連續兩個月出現逆差，其中一個原因是多個國家及地區經濟增長開始放緩，導致全日出口表現低迷。

在出口總值中，日本食品對華出口金額大減。財務省認為，受內地上月起全面暫停進口當地水產品影響，導致有關情況發生。多間日媒指，中方封殺影響開始顯現，今後可能進一步擴大。

除了財務省，日本國家旅遊局同日亦公布上月訪日旅客數據。當地上月迎來約215.7萬名遊客，約為2019年同期的85.6%。其中內地遊客佔去36.41萬人，較環比增長約6.6%，較2019年同期則減少63.6%。內地上月10日起恢復赴日團隊遊，部分赴日遊在核污水排海後取消。本報綜合報道