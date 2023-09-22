尹錫悅憂俄朝軍事交易
【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅周三在美國紐約舉行的聯合國大會發表講話，指出北韓若以對俄羅斯提供常規武器，換取發展大規模殺傷力武器所需的資訊和技術，俄朝兩國軍事交易就不只是針對烏克蘭，也對南韓的和平安全構成直接挑戰。
指直接挑戰韓和平
尹錫悅表示，南韓及其盟友不會對俄朝兩國軍事交易坐視不理，各國團結一致能夠阻止非法挑釁，韓方將參與維護、構建世界和平；又稱北韓發展核導直接和實際威脅南韓和平，也是對印太地區乃至世界和平的重大挑戰。南韓國防部宣布第二次韓美太空合作兵棋推演，以及第21次南韓美國防太空合作會議周二至周三在首爾舉行，專注練習共同應對太空潛在威脅的方案，共同評估朝俄兩國太空合作相關動向。
南韓統一部長金暎浩昨日暗示，一旦北韓發起第7次核試等重大挑釁，韓方可以考慮解除《九一九軍事協議》。南韓外交部同日宣布制裁10名北韓人及兩間機構，包括北韓國防相強純男、前人民軍第一副總參謀長兼作戰總局長，指對方與俄羅斯等國家展開非法武器交易。
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