俄防長訪伊朗參觀無人機

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周二率領軍事代表團訪問伊朗首都德黑蘭，翌日在一個展覽會上近距離觀賞伊朗製造的導彈及無人機等。他表示，美國及其西方國家盟友對俄羅斯、伊朗的制裁徒勞無功，形容俄伊兩國的互動達到新水平。

紹伊古在伊朗革命衞隊航空航天部隊展覽，觀看伊朗軍工綜合企業生產的產品，包括最新型無人機、戰術導彈、遠程和中程彈道導彈，以及防空設備。會上展出美國製無人機的戰利品，紹伊古參觀完畢後在貴賓冊留言。他同日與伊朗國防部長阿什蒂亞尼會談，表示俄羅斯願繼續共同努力，加強中東的穩定與安全。他指出，兩國官員經常會面表明雙方均希望在國防領域，進一步加強戰略夥伴關係和軍事合作。

美司令憂俄伊在敍問題合作 另外美國空軍中央司令部司令格林克維奇憂慮，伊朗與俄羅斯的無人機交易令雙方關係迅速升溫，並在敍利亞問題合作。他聲稱目前還有數百名瓦格納集團僱傭兵身處敍利亞，他們或與駐敍俄軍達協議，繼續行動以實現俄方目標。