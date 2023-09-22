助建鈾濃縮設施 美以利誘沙特建交

美國傳媒周三引述知情美國和以色列官員指，美以兩國政府商討在沙特阿拉伯設立由美方營運的鈾濃縮作業設施，作為以沙兩國正式建交的美以沙三國協議一部分。沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼正在美國紐約出席聯合國大會，他明言一旦早前恢復外交關係的伊朗擁有核武，沙特阿拉伯亦會發展核武還擊。

《華爾街日報》指美國和沙特阿拉伯談判協議框架，沙特阿拉伯透過與以色列建交，換取協助發展其民用核計劃，在境內提煉濃縮鈾，其他協議內容包括對巴勒斯坦問題的讓步、美國提供安全保障等。以色列總理內塔尼亞胡指派核子和安全專家與美方協調，商討讓沙特阿拉伯成為繼伊朗後，第二個公開鈾濃縮作業的中東國家。惟美國和以色列尚未同意計劃，美國官員指擬訂在沙特阿拉伯建立由美方運作的鈾濃縮設施，是回應對方發展核計劃選項之一，美方亦考慮其他方案，總統拜登未有決定；任何與其他國家的民用核計劃合作，須符合美方嚴格的核不擴散標準。

沙特王儲：伊朗倘擁核武 將跟隨 以色列是中東區內唯一擁有核武的國家，但從來未公開承認，沙特阿拉伯已經推動發展自身的鈾濃縮能力多年，此事成為美以沙三國談判的最棘手問題。以色列反對中東地區核擴散，但今次支持沙特阿拉伯建立鈾濃縮設施，反映其重大的政策轉向。

另一方面，穆罕默德‧薩勒曼周三接受美國傳媒訪問，被問到伊朗擁有核武意味甚麼時，他直指屆時會為了安全和勢力平衡而發展核武，「他們不需要獲得核武，因為無法使用它」，任何國家使用核武等同與全世界開戰。針對與以色列的關係正常化談判，穆罕默德‧薩勒曼否認擱置談判，稱每天都更接近達成協議，無論誰人管治以色列，沙特阿拉伯都可以與之合作，協議取決與巴勒斯坦人待遇有關的共識。

拜登晤內塔尼亞胡 談阻伊擁核武 拜登同日在紐約與內塔尼亞胡會面，這是內塔尼亞胡再次上台以來，二人首次見面。拜登會前稱將討論一些難題，包括美以兩國政治制度的權力制衡、為實現兩國方案鋪路、確保伊朗永不取得核武；內塔尼亞胡指以色列始終秉持民主價值。白宮官員形容會談非常具建設性、坦白，惟以沙兩國關係正常化的討論仍然是漫漫長路。本報綜合報道