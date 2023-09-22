阿塞拜疆攻爭議地200死 俄維和部隊遇襲8人亡

【本報綜合報道】阿塞拜疆周二以「反恐」為名，突然派兵到與亞美尼亞有主權爭議的納戈爾諾－卡拉巴赫地區（納卡），增至200人死亡及400多人受傷，雙方在俄羅斯斡旋下同意停火。阿塞拜疆總統阿利耶夫周三揚言行動成功，國家得以恢復在納卡的主權；惟同日有派駐納卡的俄羅斯維和部隊遇襲，有報道指多達8人遇難。

阿塞拜疆亞美尼亞有望簽和約 阿利耶夫在電視講話中表示，亞美尼亞的非法武裝部隊開始撤出陣地，並接受阿塞拜疆的條件，交出武器。他稱亞美尼亞一方過去兩天出奇地展現出「政治能力」，暗示雙方可能簽訂和平條約；又稱納卡12萬名亞美尼亞裔居民將可以參加阿塞拜疆的選舉、接受國家教育，並自由信奉基督教，強調自己言出必行。俄羅斯總統普京周三與亞美尼亞總理帕申因通電話，討論納卡局勢。雙方表示，希望局勢進一步朝着緩和及穩定的方向發展，普京對阿塞拜疆和納卡當局代表周四舉行談判表示歡迎。

亞美尼亞首都示威 促總理下台 帕申因表示，俄羅斯維和部隊促成停火，因此納卡人民的安全由俄方完全無條件負責。他重申亞美尼亞多年來沒有在納卡部署士兵及武器，斥責阿塞拜疆的指控是為了把亞方拖入敵對行動；又強調繼續監測情況，保護納卡的亞美尼亞裔居民利益。

周三晚上在亞美尼亞首都埃里溫共和廣場，數千人示威抗議政府無力支持在納卡的分離分子，要求帕申因下台，指敵人在國家門前，必須更迭政權改變國家政策。在俄羅斯駐亞美尼亞大使館外，示威者高叫反俄口號，有民眾當眾撕毀俄羅斯護照。

另一方面，俄羅斯國防部發表聲明，一輛維和部隊車輛從扎尼亞塔格定居點觀察哨回程時遭輕武器射擊，車上所有士兵死亡。

俄羅斯及阿塞拜疆派人到場調查事發原因，阿塞拜疆國防部向死者家屬致哀。俄方維和部隊在周三疏散2,261名納卡平民，包括1,049名兒童，他們暫時棲身維和部隊主要基地及提供熱餐，軍醫治療傷者。