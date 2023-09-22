美核潛艇訪挪威 俄漁船監視

【本報綜合報道】美國巡航導彈核潛艇佛羅里達號上周四至周二停靠挪威北部城市特羅姆瑟，被指在俄羅斯「後花園」北極地區向俄展示軍力。挪威傳媒報道，佛羅里達號結束訪問駛離時，一艘俄拖網漁船在後方不遠處尾隨，疑似實施監控。

佛羅里達號是美國首艘到訪挪威的巡航導彈核潛艇，這艘全長170米的潛艇搭載154枚戰斧巡航導彈，可以對陸上目標發動遠程攻擊。它周二下午在挪威船隻護航下，駛離特羅姆瑟以北一個港口時，後方出現一艘俄拖網漁船，兩者距離只有7公里。挪威海岸防衞隊回應時指，不會把該艘俄方船隻的出現視為「異常」情況。

俄反潛直升機 巴倫支海演習 美國海軍至今未有公布佛羅里達號之後的動向，外界不排除它在特羅姆瑟對出的挪威海巡航，甚至有可能進一步北上至巴倫支海，該海域是俄羅斯北方艦隊主要活動區域。美國經常派遣核潛艇到巴倫支海，監視進出的俄軍艦艇；作為反制措施，俄羅斯被指利用民間拖網漁船執行間諜任務，收集北約在挪威北部地區的軍事活動。

與此同時，俄羅斯國防部周四表示，北方艦隊卡27PL反潛直升機面對不佳的天氣狀況，在巴倫支海上空演練搜索及追蹤模擬敵方潛艇。此外，卡27PS搜救直升機在接近北方航道的同一海域，演練與俄方一艘核潛艇展開活動，向船員轉移醫療物資。