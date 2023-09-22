美再軍援烏 不包括陸軍戰術導彈

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周四訪問白宮會晤美國總統拜登，美國官員周三透露，美方屆時宣布新一筆3.25億美元（約25.35億港元）對烏軍事援助，但不包括近日討論、烏方「夢寐以求」的陸軍戰術導彈系統地對地彈道導彈。

美媒料拜登一人說不 該名美國官員向傳媒指，美最新一批援烏裝備包括155毫米榴彈炮發射的第二批集束彈，及更多使用刺針飛彈的復仇者短程防空系統、拖式反裝甲導彈、AT4反坦克火箭筒、用於高機動火箭系統的導引多管火箭系統火箭、標槍反坦克導彈等。美國雜誌《外交政策》引述美國國會助理報道，所有涉事美方政府部門同意向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統，「如果此事沒有發生，那就是因為拜登本人說不」。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，提供陸軍戰術導彈系統非不可能，但尚未決定。澤連斯基將先到國會演講，柯比指直接聽到澤連斯基講述反攻面對的情況非常重要，隨着天氣轉冷，烏軍反攻進入關鍵時刻，呼籲美國國會支持援烏；若俄羅斯控制烏克蘭並推進到北約邊界，屆時捍衞主權和領土完整的代價將高很多。