安理會發言 澤連斯基促撤俄否決權

澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周三首次親身在位於美國紐約的聯合國安理會發言，這同時是在俄烏戰爭爆發以來，他首次與俄羅斯官員共處一室。澤連斯基在會上譴責俄羅斯入侵烏克蘭的罪行，並敦促聯合國剝奪俄國在安理會的否決權。

澤連斯基斥責俄羅斯無故侵略烏克蘭，是要奪取烏方領土和資源；又稱剝奪俄方在安理會的否決權，是安理會的一項至關重要的改革，同時將促進發展中國家在聯合國的代表性。他說：「否決權落入侵略者之手，使聯合國陷入僵局。制止這場戰爭是不可能的，因為所有努力都被侵略者或縱容者否決了。」澤連斯基稱，否決權屬於前蘇聯國家，蘇聯是二戰勝利者之一，聯合國是戰後成立，因此否決權不應該被俄羅斯獨佔。同場的俄羅斯官員在澤連斯基發言時玩手機，明顯對發言不感興趣。

澤連斯基發言後離開，俄羅斯外交部長拉夫羅夫之後現身發言，對剝奪俄方在安理會否決權的想法嗤之以鼻，形容運用否決權是《聯合國憲章》規定的絕對合法工具，是制衡西方權力的一種途徑；又批評美國及其盟國自前蘇聯解體以來干涉烏克蘭政治，迫使烏方推行親西方政策，北約拒絕參與避免歐洲緊張局勢的對話。他建議美方命令澤連斯基取消禁止與俄羅斯總統普京談判的法令。

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