穀物進口爭端加深裂痕 波蘭停武器援烏 難抵俄軍

烏克蘭因穀物經陸路出口的爭端，與堅定施援對抗俄羅斯的波蘭，雙邊關係近日陷入開戰以來的低點。波蘭總理莫拉維茨基周三以反對破壞市場穩定、專注自身國防為由，宣布不再向烏克蘭提供武器。

兩國農業部長同意尋共識 據悉，烏波兩國農業部長翌日同意尋求共識化解分歧，以免事態發展進一步惡化，不利團結統一陣線對抗共同敵人。

穀物出口爭端與俄烏戰爭息息相關，烏克蘭在黑海穀物倡議今夏仍然生效前，除了繼續依賴海路出口穀物外，亦擴大以陸路經波蘭等鄰國出貨，但數量之多被指導致相關歐洲國家出現市場扭曲的情況，影響當地農民的利益。歐盟今年5月2日同意保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克限制進口烏克蘭穀物，有關穀物只可以通過上述國家運輸，不可以在當地市場出售，這項臨時措施有效期至本月15日。

歐盟上周五以市場扭曲情況消失為由，結束對烏克蘭穀物的進口限制，烏方亦同意30天內推出法律措施避免穀物數量急增，但匈牙利、波蘭、斯洛伐克立即宣布抵制歐盟的決定；烏克蘭也就這些歐洲國家的單方面做法向世界貿易組織申訴，總統澤連斯基周二在聯合國大會以暗示方式，批評部分歐洲國家正在間接協助俄羅斯。波蘭外交部周三表示已經緊急傳召烏克蘭大使，對澤連斯基的言論表達最強烈抗議。

莫拉維茨基周三表示，波蘭正在協助戰勝俄羅斯，但不能夠同意烏克蘭穀物進口破壞波蘭市場穩定的行為，只會繼續在沒有代價的情況下，容許烏克蘭穀物通過境內。他對烏克蘭寡頭推動穀物進入波蘭市場及影響當地農民表示遺憾，指這種做法降低有關貨品的格價，迫使波蘭政府推出格價保證措施，並最終禁止進口這些穀物。

在援助烏克蘭的問題上，莫拉維茨基稱波蘭將配備最現代化的武器自我捍衞，「如果你要捍衞自己，就必須配備一些東西，因此我們增加武器採購數量」。他說：「我們是第一個為烏克蘭做很多事情的（國家），這是我們希望他們了解我們利益所在的原因。當然，我們尊重他們的所有問題，但對我們來說，農民的利益是最重要。」波蘭下月舉行選舉，法律與公義黨領導的右翼政府在農業地區擁有強大支持。

波蘭總統斥烏圖同歸於盡 對於烏克蘭就穀物進口禁令向世界貿易組織申訴，波蘭總統杜達周二把此舉比作「溺水之人」，企圖把波蘭拖入深處「溺斃」；波蘭必須採取措施保護本國利益，更「溫馨提示」烏克蘭記住波蘭的援助，波蘭是援助物資抵烏的中轉國。他亦證實當天與澤連斯基的會晤，因與演講日程重疊而取消，將在稍後日子會面。莫拉維茨基翌日指繼續履行與美國及北約的協議，容許物資經東南部城市熱舒夫運往烏克蘭。本報綜合報道

烏克蘭急於出口穀物，結果與鄰國交惡。 熱舒夫是援助物資運往烏克蘭的中轉站。 大批烏克蘭平民逃到波蘭避開戰火。 烏克蘭與波蘭交惡時序 莫拉維茨基