小學周末收費補課 家長無奈

【本報綜合報道】山西省侯馬市路西小學近日傳出周六全天補課，並收取課後服務管理費，事件引發關注。有家長致電侯馬市教育局，工作人員回覆，補課是按自願原則，學生不想去可以向學校申請，但教育局也無法管，「只能和學校說一下」。

市教育局無法管 據該小學家長提供有關周六補課徵求意見書顯示，補課採取自願原則，服務科目是語文、數學、英語、科學、道法，上課時間為上午8時至上午11時半、下午2時半到6時。補課屬於課後服務管理，收費標準根據相關文件執行。侯馬市中心街小學也給家長下發內容基本相同的「周六延時服務」徵求意見書，學校從一年級到六年級均有補課安排。

有受訪家長稱，對學校要求補課感到不情願，又指孩子平時功課負擔已經很重，有時更做功課至凌晨。家長擔心如周末補課，會讓孩子身心俱疲，對學習和學校產生抗拒心理，有孩子甚至在紙上畫出「我想睡覺」的圖案。惟家長稱，學校補課其他人都去，自己的孩子不去又怕功課會落後，因此甚為無奈。

內地傳媒周二多次致電侯馬市教育局各部門，但只有教育局辦公室值班人員聽電話。該值班人員表示，負責此事的教育科負責人開會。當記者要求採訪負責人時，該值班人員卻以領導不在作回應。