烈士碑遭鄰村砸毀 鎮政府介入

【本報綜合報道】內地人李先生今年早前回廣東省汕頭市老家，為二伯修建烈士碑，惟墓碑遭鄰村村民砸毀，對方稱因墓碑妨礙了其祖墳風水。相隔3個月，李先生指事件經媒體曝光後，當地政府高度重視，他已經與對方和解，周一在原地為二伯重新立好烈士墓碑。

被指破壞祖墳風水 李先生稱，今年6月8日受家族所託，回汕頭市潮南區紅場鎮伍田村為二伯李錦祥修建烈士墓碑，但翌日墓碑遭人砸毀。他報警後得悉砸墓碑的人是鄰村的馬姓村民，對方的祖墳與李錦祥墓並排，更認為新建墓碑會破壞馬家祖墳的風水。事發一個月後，鎮政府通報經核查，李先生所述位置原為土屯，並沒立墓碑，查無烈士埋葬在該處的歷史記載。

李先生解釋，當年二伯被葬在該處時，因條件有限，只建一個土屯，一直沒立碑。但他和家人每年都前往拜祭，當地村民都可證明。至於為何立烈士墓碑時沒提前申報，他稱相關部門曾跟他們說過，如為烈士墳墓需遷到烈士陵園裏面，但他們不想遷墳。

李先生周二表示，在當地政府積極處理下，他們早前接受馬姓村民一方的道歉以及2.68萬元人民幣（約2.9萬港元）賠償。至於二伯的具體安葬地點，經多方協商，當地政府同意他們原地立碑。李先生稱，此事已經處理好，家屬滿意結果。