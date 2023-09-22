滅門案冤獄29年 村民獲償859萬

【本報綜合報道】河南省周口市商水縣譚莊鎮前譚村男村民譚修義，早年被指殺害同村女子譚紅（化名）一家三口，一度因故意殺人罪被判死緩；他多次上訴，最終獲判無罪。內地傳媒周三報道，譚修義案申訴代理、再審辯護律師李遜透露，當事人獲得約787萬元（人民幣‧下同，約859萬港元）國家賠償，其案例被寫入今年的最高檢工作報告。

因故意殺人罪被判死緩 最高檢工作報告指，堅決糾正和防止冤錯案件，檢察機關2018年至去年對不構成犯罪或證據不足的依法不批捕81.8萬人、不起訴21.1萬人，比前5年分別上升30%和69.4%；並對10宗原判10年以上的重大冤錯案件提出抗訴或再審檢察建議，法院均改判無罪。報告提到，譚修義因一宗滅門慘案被判死緩，羈押29年，最高人民檢察院抗訴後改判無罪，同時督促公安機關繼續追查真兇。

譚修義從1993年7月21日被刑事拘留，至去年10月20日刑滿釋放，共被羈押10,684天。他今年1月向河南省高級人民法院提交國家賠償申請，要求賠償侵犯人身自由賠償金及精神損害撫慰金合計1,749萬餘元（約1,910萬港元）。李遜表示，其當事人分別獲得約437萬元（約477萬港元）侵犯人身自由賠償金，以及約350萬元（約382萬港元）精神損害撫慰金，其他訴求未獲支持。他獲得國家賠償前，河南省高級人民法院已經向其賠禮道歉。