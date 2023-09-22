120公斤槓鈴壓頸 網紅命殞 健身室判賠97萬 決上訴

河南省南陽市鎮平縣一名男子早前單獨在健身室鍛煉舉槓鈴，因體力不支，被槓鈴壓至窒息死亡。死者家屬事後告健身室，案件由河南省鎮平縣人民法院一審宣判，裁定健身室需賠償家屬90萬元（人民幣‧下同，約97萬港元）。健身室認為事發在非營業時間，事主私自進入，健身室不存在過錯，已經上訴至當地中級人民法院。

非營業時間私自進入 涉事健身室負責人趙先生周一向內地傳媒稱，27歲侯姓男死者生前曾經在健身室當教練，辭職後仍然經常前往免費鍛煉，並自行配備鎖匙。他在影片串流網站以「孤練」的名義上傳多條健身影片。今年7月3日中午12時許，侯男獨自前往健身室舉槓鈴時出事，下午2時許才被健身室另一名合夥人發現，當時侯男被120公斤的槓鈴壓住頸部長達40分鐘。

趙先生稱侯男死後，其家人曾經用水晶棺材將其遺體抬到健身室要求賠償，雙方未達成協議。此事其後在網上傳開，健身室已經倒閉，加上會員退款，趙先生表示一共損失60多萬元（約65萬港元）。

趙先生不接受一審結果，代表被告一方的律師在庭上表示，本案受害人不幸死亡與健身室無關，因侯男既非健身室員工也不是會員，其來到健身房未與任何人提前告知，其進入健身房屬於私自進入。律師又指，侯男進行臥推的動作不規範，他本人當過健身教練，更參加過專業的健身比賽，明知道使用錯誤的器械和錯誤的鍛煉姿勢會帶來風險，也知道鍛煉應該量力而行，在此前提下仍堅持使用該器械鍛煉，並強行將槓鈴放下，事故發生係其自身原因導致。

關於責任歸咎何方，內地律師董文明指出，侯男能夠自由進出健身室是得到經營者允許，健身室屬於經營性質，應該有陪練等安全措施保障，因此應該承擔一定責任，但是侯男本身作為資深健身人士，也有一定過錯。本報綜合報道