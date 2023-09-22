日本擬設海上輸送群 增防衞力

【本報綜合報道】日本防衞省2024年度末新設自衞隊海上輸送群，加強向琉球群島運送部隊與物資的靈活度，計劃引進緊湊型船舶停靠大型運輸艦無法靠岸的港灣，應對中國加強軍力及台灣海峽可能爆發衝突。

日本傳媒周三報道，設立海上輸送群是強化日本防衞能力的措施之一。它將以廣島縣海上自衞隊吳基地為據點，剛成立時陸上自衞隊及海上自衞隊隊員合計約100人，擁有一艘搭載能力約1,700噸的中型級船舶，以及一艘約350噸的小型級船舶。海上輸送群計劃引入緊湊型的機動舟艇，未來三類船舶總數為10艘，將視搭載物和港灣規模區分使用，陸上自衞隊隊員就船舶運航接受海上自衞隊的培訓。

向琉球送部隊物資 海上輸送群將從本州及琉球群島主要島嶼，向離島運送陸上自衞隊部隊、車輛等裝備及補給，並可能用作疏散離島居民。海自現時僅有3艘運輸艦，均為可讓直升機升降的大型艦。

美國、日本將首次舉行從沖繩本島向奄美大島運送補給品的聯合訓練，日本陸上自衞隊幕僚長森下泰臣周三指出，將分析訓練成果及積極吸收有利海上輸送群的經驗。