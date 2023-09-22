台製潛艇傳命名海鯤號

【本報綜合報道】台灣首艘自製潛艇原型艦完成封殼及塗裝作業，本月28日舉行命名暨下水典禮，外界關注如何命名，軍方至今非常保密。當地傳媒周四引述消息人士指，首艦將命名海鯤號，舷號編成711，總統蔡英文屆時主持下水儀式。

報道引述軍方人士指，海軍現役4艘潛艇的舷號為791至794，考慮自製潛艇原型艦加上後續量產型潛艇的數量規劃，合計為8艘，若繼續沿用「79X」系列的舷號將不夠用，所以不會沿用。

此外，軍方延續以海洋加上動物名稱命名的傳統，海鯤一名源自莊子《逍遙遊》內篇的「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也」，帶有神秘難掌握之意。

可搭載18枚重型魚雷 軍方人士表示，原型艦配備MK48 Mod6 AT重型魚雷，每艘可以搭載18枚，但原型艦並未配備潛射導彈。依國防部及海軍建軍計劃，台灣將打造一支現代化的潛艇艦隊，由兩艘經過性能提升的劍龍級潛艇以及8艘自製新型潛艇組成，反制中國大陸大型水面艦艇及潛艇的攻擊威脅。