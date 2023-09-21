中國陸路大形勢 中亞西向最關鍵

從中國的角度看，陸上三方邊界意義都不一樣。

北方在中俄朝三國關係良好時，便成中國的屏障，一如韓戰時期。假若中國支持北韓發展，單以朝鮮半島的統一問題，便是抗衡美國在日本、南韓的武力。日本人口降，已無稱霸復興的機會，不靠美國便要與中俄和好。中俄朝的關係過往不穩定，但若東北亞三國整合發展，以發展維繫三國的政治關係，以美國為共同敵人，應可保中國北邊幾十年的安穩。蒙古小國，被中俄包圍，第三國外交無任何作為。

重拾絲綢之路主線 西方主要是與俄羅斯、哈薩克斯坦以至中亞各國相通。中歐北部通道由北疆經俄羅斯與哈薩克斯坦，關鍵還是俄羅斯，哈薩克斯坦不可能借美國之力來擺脫俄羅斯。而中國西行，除了俄、蒙、哈幾個邊境關口外，發展潛力最大的是喀什通費爾干納河谷進入中亞，重拾歷史絲綢之路主線。即使俄羅斯把通往中國的鐵路轉高速，烏拉爾山脈以東經濟發展有限，只是加快連接中歐，途中包括哈薩克斯坦限於人口不足、氣候寒冷，只能作過道。相反，喀什入中亞四國，特別是烏茲別克斯坦，可恢復絲綢之路綠洲城市帶的貿易與農業，現在還可加上能源，烏國與土庫曼斯坦和阿塞拜疆，以及裏海的油氣大儲藏。

而沿歷史絲綢之路，可西去和南下，西去是進伊朗往中東，另一是橫越南高加索，進入黑海，前者可進一步往印度洋，後者可經黑海登陸烏克蘭、巴爾幹半島。19世紀時俄英鬥爭，使此路封閉，現在的政治形勢（英美已退出中亞）正開放這南北東西的交通樞紐，當中吉烏鐵路幾年後通行之後，整個沿途區域都可重現絲路盛世，從阿富汗下巴基斯坦、印度，印度亦難阻止。這或許是一帶一路倡議對中國乃至中亞、中東最大的作用。

南方是萬山叢林，但中老鐵路打開缺口，中緬鐵路、泰老鐵路建成的話，中南半島將與中國西南緊密連接。可是，東盟的重心今後可能是印尼，加上人口上億的菲律賓，中國還要從海路與之連接。中南半島發展區域有限，加上印尼才使東盟以相類中國近半人口的力量可成中國最大貿易夥伴，但今後在中國進一步開放底下，未必可保持這個地位。論發展的戰略作用比不上西方邊境，不過守衞國門南方，着重的卻是國家安全。

研究所所長 陳文鴻