兩岸國際

母熊帶子偷食冬甩
美國阿拉斯加州一名貨車司機近日在送冬甩時，遇到了一對不尋常的「小偷」。一隻母熊帶着幼崽趁貨車後門打開時，偷吃20包冬甩球以及6包朱古力冬甩，最終保安人員通過拉響警報將牠們趕走。
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