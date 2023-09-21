印度「鳥人」辭教職 救逾千隻雀

【本報綜合報道】為了照顧受傷雀鳥，以及埋葬死去鳥類，印度昌迪加爾一名男子多年前辭去穩定工作，駕駛一架由電動單車改裝成的「鳥類救護車」穿梭大街小巷，至今已治療約1,160隻雀鳥。他早前受訪時坦言早已視雀鳥為其孩子，只需作出一點點努力即可挽救牠們生命。

印度傳媒周一報道，54歲辛格（Manjit Singh）曾是一名學校繪畫教師，多年前帶隊前往旁遮普邦活動時發現，一隻鴿子觸電死亡，其遺體更被掉進垃圾桶中，自此久久不能忘懷。他1999年終於辭去工作，全心投入挽救雀鳥生命事業，更呼籲昌迪加爾居民一旦發現受傷或死亡雀鳥，可與他聯絡。

在拯救雀鳥生命時，辛格往往會帶備小剷子、藥粉及剪刀等工具到場。若雀鳥不幸死去，他就會在市內挖掘一個大坑埋葬；假如雀鳥嚴重受傷，他便帶牠前往動物醫院；如果雀鳥僅受輕傷，他就會在家安置，之後放歸大自然。

2015年獲嘉許 經多年努力，辛格2015年獲得昌迪加爾政府嘉許，翌年獲聘成為動物護理員，更獲「鳥人」稱號。他稱現時工作不僅能夠服務雀鳥，還能賺取收入，就連孩子也因此感到自豪。