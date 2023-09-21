標本提取核糖核酸 滅絕袋狼有望重生

作為近代體形最大的食肉有袋類動物，塔斯馬尼亞虎（又稱袋狼）曾經在澳洲大陸和鄰近島嶼上繁衍棲息，但在人類的捕殺下最終難逃滅絕的命運。為進一步了解塔斯馬尼亞虎的基因組成，研究人員首次對其進行核糖核酸（RNA）測序，稱或許可讓牠們「死而復生」，再度出現在世上。相關研究前日在科學期刊《基因組研究》上發表。

科學家今次利用了一具已有132年歷史的塔斯馬尼亞虎標本，從中收集了3個肌肉樣本和3個皮膚樣本，最終從肌肉組織中辨識出150萬個RNA序列，從皮膚中辨識出280萬個RNA序列。研究主要作者、瑞典斯德哥爾摩大學計算生物學家桑切斯（Emilio Mármol Sánchez）表示，RNA讓人們有機會穿過細胞、組織，找到在袋狼死亡之前及時保存下來的真實生物學資訊。

助建立滅絕基因組 桑切斯補充，儘管科學界仍然對透過現存動物近親進行基因編輯，來真正重建滅絕物種的可能性持懷疑態度，但他們依然主張對這些滅絕物種進行更多研究。他形容今次研究證實了相關概念，下一步希望對其他滅絕動物展開RNA研究，比如猛獁象。

RNA是脫氧核糖核酸（DNA）的臨時副本，比DNA更脆弱，分解速度也更快。澳洲墨爾本大學教授、袋狼綜合基因修復研究實驗室負責人帕斯克（Andrew Pask）稱上述論文是開創性的，他指人類之前認為相關樣本中只剩下DNA，但這篇論文表明也可以從組織中獲取RNA。這將大大加深人類對滅絕動物生物學的理解，並有助於建立更好的滅絕基因組。本報綜合報道

圖為科學家使用的袋狼標本。 桑切斯 帕斯克