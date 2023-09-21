韓師接連輕生 教育廳派律師協助

【本報綜合報道】南韓先後有多名教師因不堪家長投訴等欺凌而自殺亡，引起該國教職員大舉上街示威，要求政府保障權益。首爾市教育監曹喜昖周二發布「關於維護教師教育權的綜合對策」，當中教育廳將投入36億韓圜（約2,100萬港元）與首爾地方律師會簽署工作合作協議，在每間學校安排一名專門律師，在教師被家長起訴時提供法律諮詢。

試推聊天機械人解困 根據方案，為減輕家長投訴給教師帶來的壓力，首爾教育廳將從今年12月起試點引進全年全天無休的聊天機械人軟件諮詢服務，並於明年3月推廣至轄區內所有學校。該軟件將24小時無間斷回應上下課時間等簡單諮詢問題，未能處理的複雜問題將移交「首爾教育呼叫中心」。超出這兩個服務應對範圍的問題和投訴，將由校長總管的學校聯繫電話受理。

為防止家長針對教師的惡意、不實投訴，教育廳將投入30億韓圜（約1,768萬港元），到明年在首爾轄區所有小學設置具備錄音功能的電話，並規定家長只有提前預約才能到學校和教師面談。為免家長向教師施加暴力或口出惡言，教育廳將從12月起在部分學校的諮詢室，試點運作人工智能視頻監控系統，並逐步擴大其覆蓋範圍。