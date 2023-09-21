美國 沙特 擬商聯防

盼緩和與以色列關係 難獲國會支持 中國今年成功斡旋伊朗與沙特阿拉伯恢復外交關係後，美國急於鞏固在其勢力範圍中東地區的影響力。美國傳媒周二報道，美沙兩國討論締結共同防禦條約，若其中一方在區內遇襲，另一方提供軍事支援。拜登政府希望這說服沙特阿拉伯與以色列關係正常化及遠離中國，但勢必在國會山莊引起議員強烈反對。

《紐約時報》指美國與沙特阿拉伯的共同防禦條約，類似美方與東亞地區兩大盟友日本及南韓的軍事協議。現任及前任美國官員透露，沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼認為與美國建立這種聯防關係，是雙方討論沙以兩國關係的最重要組成部分。沙特阿拉伯官員相信，即使該國與「死敵」伊朗關係正常化，但仍然只有一個強大的涉美防禦協議，才能夠協助阻嚇伊朗或其武裝盟友對沙特阿拉伯發動潛在攻擊。

美官員憂用核武抗伊朗 美國目前在日韓兩國部署軍隊，美方官員指出未就長期駐軍沙特阿拉伯一事，與沙方官員展開嚴肅的討論；根據白宮今年6月向國會提供的資料，現時不足2,700名美軍士兵派駐沙特阿拉伯。而穆罕默德‧薩勒曼同時尋求拜登政府協助發展民用核計劃，但是部分美國官員憂慮，這是沙特阿拉伯用來掩飾其發展核武對抗伊朗的真正目的。

雖然拜登政府表明重新調配軍事資源及戰鬥能力，抽離中東地區並集中印太地區威懾中國，但與沙特阿拉伯達成共同防禦條約，或令美方在軍事層面無法完全從中東地區「全身而退」。報道指，美國官員認為只有令沙特阿拉伯與美國的關係更緊密，才可以令該國遠離中國勢力範圍，打擊中方試圖擴大在中東地區影響力的努力。

另一方面，以色列總理內塔尼亞胡領導的極右政府多次被美國官員批評，包括改革削弱司法權力、在巴勒斯坦地區建設聚居點等，但美方斡旋沙特阿拉伯與以色列達成協議後，反而令內塔尼亞胡受益，並有望緩解阿拉伯國家與以色列的緊張關係。

黨友覺得王儲不可靠 不過，美國與沙特阿拉伯締結共同防禦條約的最大阻力，相信是民主黨國會議員，他們認為沙特阿拉伯政府與穆罕默德‧薩勒曼不是可靠的夥伴，並漠視人權或美方的利益。拜登政府需要取得參議院三分之二議員的支持批准有關條約，報道指白宮官員最近數個月，就與沙特阿拉伯談判一事向有影響力的民主黨參議員作出匯報。本報綜合報道