王毅赴莫斯科 加強戰略安全磋商

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周二在莫斯科，與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫一同主持中俄第18輪戰略安全磋商，雙方圍繞深化中俄兩國戰略協作廣泛議題交換意見，加強協調，增進互信。此外，雙方亦同意適時舉行中俄戰略穩定磋商，還將繼續加強在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下協作。

王毅稱作為聯合國安理會常任理事國及負責任大國，中俄在國際舞台上密切配合，共同捍衞真正多邊主義，反對一切強權霸凌行徑。他又指出中俄戰略安全磋商機制建立以來，雙方保持密切溝通及良性互動，有效捍衞共同利益，也為全球戰略穩定以及解決地區焦點問題貢獻智慧力量。

帕特魯舍夫說，面對國際安全形勢快速變化及衝突頻仍挑戰，俄中不受外部影響及干擾，展現全面戰略協作夥伴獨特價值。他提到俄方堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏、涉港等問題上正當立場，反對西方干涉中國內政。

普京稱接受邀請10月訪華 另外，中國商務部發布消息指，商務部部長王文濤周二與俄羅斯經濟發展部部長列舍特尼科夫，在北京共同主持召開中俄總理定期會晤委員會經貿合作分會第26次會議。王文濤指出，雙方要深化貿易和投資合作。

俄羅斯總統普京周三在聖彼得堡會見王毅時稱，已接受中國領導人10月訪華邀請，對此感到高興。他提到，中國「一帶一路」倡議完全符合俄羅斯利益，與俄方打造大歐亞空間想法一致，又指兩國行動「相當同步」。