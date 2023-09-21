侯友宜會晤美前軍政要員

與彭文正合照被指藐視法律

侯友宜周二出席美國智庫傳統基金會的座談會，稱台灣是印太地區的重要成員，並且願意成為負責任的持份者，不會成為麻煩製造者，會扮演好和平促進者與風險降低者的角色。他也談到台灣是世界上最危險的地方，但有負責接待的美國學者不認同此說法。另外，侯友宜較早前在新澤西州出席台僑活動時，與在台被控誹謗等罪、卻因滯留美國未歸而被通緝的資深媒體人彭文正合照，民進黨批評侯友宜帶頭藐視法律。