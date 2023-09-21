拜登:管理競爭防衝突

聯大談中美 避提台海局勢 美國總統拜登周二在紐約舉行的聯合國大會發表演講，除了提及俄烏戰爭、氣候變化等挑戰外，亦就美中關係發展作出表態，表示美方尋求負責任管理與華的競爭，使之不會演變成為衝突。惟與去年在同一場合的演說不同，拜登今次沒有明確提及台灣海峽局勢，白宮回應指他的講話是關於如何能夠阻止衝突爆發。

締結夥伴 目的非圍堵 拜登在演說重申其對華政策的性質是清楚及始終如一，「我們尋求負責任管理兩國之間的競爭，使之不會轉變為衝突。我已經說過我們是致力去風險，而不是與中國脫鈎」。他聲稱美方在全球締結諸多夥伴關係，目的不是為了圍堵任何國家，它們只是關於一個共享未來的正面願景，但同時強調美方將持續透過航行自由、公平經濟競爭，維護基於規則的秩序，反制進逼與恫嚇，繼續確保之後也安全繁榮。

拜登提到，準備好在需要美中兩國共同努力的議題與中國合作，特別是惡化的氣候危機，並舉例美中兩國出現破紀錄的熱浪天氣、北美洲及歐洲南部山火肆虐、非洲之角持續出現旱災、利比亞發生悲慘水災導致數千人死亡。他又批評俄羅斯為了征服烏克蘭而無端發動非法戰爭，沒有國家比烏克蘭更希望戰爭結束；只有俄羅斯需要為此負責，只有俄羅斯有能力立即結束戰爭，只有俄羅斯從中作梗、阻礙和平。

對比拜登去年在聯合國大會的演說，他當時提到「我們尋求維護台灣海峽的和平及穩定」，並繼續遵循美方的一個中國政策，指該政策過去40年協助預防兩岸衝突，美方亦反對兩岸任何一方單方面改變現狀。白宮國家安全委員會發言人柯比周二表示，拜登當天在演說解釋目前在全球面對的廣泛挑戰，包括阻止衝突爆發的方式。

中國推進實現雙碳承諾 另一方面，中國國家副主席韓正周二出席聯合國大會期間，與美國總統氣候問題特使克里會面。美國國務院表示，雙方談及透過雙邊和多邊努力應對氣候危機，中國需要提高雄心解決氣候問題，特別是加強在減碳和減少甲烷等污染物排放的努力。中國外交部表示，中方願與美方加強溝通，攜手推進氣候治理，共同為人類發展作出更大貢獻；又指繼續堅定不移推進實現雙碳承諾，全面落實《巴黎協定》定下目標。

同日，中國外交部副部長馬朝旭在聯合國大會，應約與美國代理常務副國務卿努蘭會面，就中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠交換意見。馬朝旭表示，穩定和改善中美關係符合兩國共同利益及國際社會期待，雙方應該加強對話，妥善處理分歧，推進合作，把兩國元首峇里島會晤達成的重要共識落實。努蘭表示，美方願繼續與中方加強溝通、對話與合作，負責任地管控分歧，致力於美中關係穩定發展。本報綜合報道