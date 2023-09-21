俄自殺式無人機 飛65公里襲烏戰機

【本報綜合報道】俄羅斯持續對烏克蘭發動自殺式無人機攻勢，社交網周二流傳的影片顯示，俄方一架自殺式無人機至少從前線飛行65公里，擊中一架停泊在空曠位置的烏方米格29戰機，顯示俄軍如今有能力利用這款武器，對烏軍實施遠程攻擊。

網上流傳影片 影片由兩個角度拍攝，首先是從施襲的俄羅斯柳葉刀自殺式無人機角度，直擊它飛向一架位於烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州克利福洛市的米格29戰機；另一個角度從一架在涉事烏軍戰機上方的俄軍無人機拍攝，可見柳葉刀自殺式無人機撞上烏軍戰機右前方位置並產生爆炸，現場冒出濃煙，從畫面判斷戰機損毀情況並不嚴重。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯使用自行研發及從伊朗引進的自殺式無人機，此前柳葉刀自殺式無人機最大航程40公里，烏克蘭主要空軍基地及部署的戰機不在攻擊範圍，但上述影片反映俄方已經使用飛得更遠的柳葉刀自殺式無人機。至於從高空觀察戰果的另一架俄軍無人機，其存在顯示該烏軍基地的防空系統沒有啟動或正常運作。