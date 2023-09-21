烏被指武器援蘇丹軍方 助打擊民兵

報道引述消息指，瓦格納集團於本月6日透過快速支援部隊位於蘇丹西南部一支游擊隊，從乍得向蘇丹運送大批軍火。兩日後，喀土穆恩圖曼一條橋上行駛的多輛卡車遭遇6次無人機襲擊，另有8次攻擊擊中恩圖曼和翁巴達西部市郊的汽車、建築物和武裝人員。美媒分析取得的影片發現，兩款烏克蘭廣泛應用的無人機至少涉及其中8場襲擊，無人機遙控器上寫有烏克蘭文，相信拍攝攻擊過程的無人機型號是DJI MAVIC 3。專家亦指以無人機直接突襲目標的戰術模式，在蘇丹和更廣大的非洲地區極不尋常。近日蘇丹軍方多次轟炸快速支援部隊位於恩圖曼周邊的據點，而烏軍消息形容上述的無人機攻擊不是蘇丹軍方所為，被追問是否由基輔策劃時，該名消息人士僅指「烏克蘭特種部隊可能有責任」；烏克蘭官方則沒有承認責任。