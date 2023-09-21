聯大發言 澤連斯基斥俄侵烏屬種族滅絕

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周二親身到美國紐約出席聯合國大會發言，是自去年2月24日俄烏戰事爆發來第一次，亦是他戰事以來第二次訪問美國。他批評俄侵烏是種族滅絕，呼籲各國團結抗俄，令日後任何國家都不敢再有侵略行為。

澤連斯基出場時，多國代表都拍掌表示歡迎。他批評俄羅斯入侵烏克蘭，非法把大量烏克蘭兒童轉移到俄羅斯，向他們灌輸仇恨烏克蘭的思想，斷絕他們與家人的聯繫；又指俄羅斯不可信，俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津的死證明這點，並且批評俄羅斯操控全球糧食市場，把糧食和能源武器化，迫使國際承認俄方擁有佔烏領土的主權，認為全球必須合力擊退俄羅斯，才能集中力量處理其他國際性挑戰。

俄駐聯國副代表在場 澤連斯基去年曾經提出10點和平計劃，他指過去一年已經有不少交流和討論，烏克蘭會再次召開和平峰會，邀請各國參與。 在澤連斯基發言期間，俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基亦有在場，他回應記者提問時說，沒有留意到澤連斯基曾發言。

另外，美國前總統特朗普日前揚言可在24小時內，令俄羅斯和烏克蘭同意結束戰事，但烏克蘭需向俄方割讓部分領土。澤連斯基周二重申任何需要烏克蘭放棄領土的方案都是不能接受。他強調，目前仍然專注於從美國獲得更多遠程導彈，烏克蘭不是想用遠程導彈瞄準俄羅斯，而是為了保持雙方戰場能力的水平，若華府不提供，這對烏方來說是一種損失，戰場會有更多傷亡。