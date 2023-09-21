阿塞拜疆擬拓走廊 掀多國角力

【本報綜合報道】除了納戈爾諾－卡拉巴赫（納卡）與「拉欽走廊」外，亞美尼亞與阿塞拜疆也就「贊格祖爾走廊」存在糾紛。這條連接阿塞拜疆與其飛地納希切萬自治共和國、穿越亞美尼亞南部的道路，背後牽涉伊朗、土耳其、以色列的角力。

亞美尼亞要求擁管轄權 阿塞拜疆領土被亞美尼亞「一分為二」，大部分國土接壤亞美尼亞東面，納希切萬自治共和國位於亞美尼亞西南方，兩地中間隔着亞美尼亞最南部省份休尼克省，情況如同四面被阿塞拜疆包圍的納卡。阿塞拜疆勝出第二次納卡戰爭後根據俄羅斯斡旋的停火協議，要求開設「贊格祖爾走廊」，重建前蘇聯時代連接納希切萬自治共和國的鐵路及道路。該停火協議規定，區內所有經濟及運輸連接應該被除去障礙。

一旦「贊格祖爾走廊」完成建設，阿塞拜疆可以透過納希切萬自治共和國通往土耳其東部，形成連接歐洲及亞洲的經濟及貿易走廊，毋須繞道通過伊朗才往來納希切萬自治共和國。亞美尼亞表明不反對計劃，但強調必須接受亞美尼亞的主權及司法管轄權管制。土耳其國防部翌日強調，開通「贊格祖爾走廊」促進地區和平穩定。

「贊格祖爾走廊」的地緣政治影響更大，它將削弱伊朗對高加索地區的影響力，更有分析指受惠者包括伊朗「死敵」、阿塞拜疆合作夥伴以色列，土耳其則進一步連接中亞國家在內的「突厥世界」。