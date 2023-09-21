俄維和部隊 未能阻納卡陷戰火

【本報綜合報道】阿塞拜疆與亞美尼亞過去兩度因納戈爾諾－卡拉巴赫（納卡）主權問題爆發戰爭，兩國均各自取得一場勝仗，但未有徹底解決領土爭議，為日後的衝突埋下伏線。在對上一場戰爭後，俄羅斯決定派遣維和部隊，阻止「後花園」南高加索地區戰火再起，但仍然無法阻止阿塞拜疆，周二對納卡採取「反恐」行動。

納卡人口12萬，主要是亞美尼亞人，但被阿塞拜疆領土包圍，只有名為「拉欽走廊」的道路連接該地與亞美尼亞。前蘇聯時代納卡是阿塞拜疆自治區，1988年至1994年爆第一次納卡戰爭，由亞美尼亞取勝並獲納卡控制權。戰爭造成3萬人死亡，另有逾100萬人流離失所，主要是阿塞拜疆人。

第一次納卡戰爭結束後，阿塞拜疆與亞美尼亞保持對峙，期間出現零星衝突。阿塞拜疆2020年發動歷時44天的第二次納卡戰爭，成功收復失地並佔領包圍納卡的土地，亞美尼亞只餘下「拉欽走廊」，這條生命線事後由俄1,960名維和部隊保護。這場戰爭造成6,500人死亡。