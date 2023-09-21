俄減軍事支援 亞美尼亞靠攏美

【本報綜合報道】俄羅斯面對烏克蘭戰爭長期化的事實之際，屬於其勢力範圍的南高加索地區戰火再起，阿塞拜疆與亞美尼亞因納戈爾諾－卡拉巴赫（納卡）主權問題爆發衝突。眼見俄烏戰爭令克里姆林宮自顧不暇，亞美尼亞不但罕有批評在傳統上對俄羅斯的安全依賴屬於「戰略錯誤」外，更與美國為首的西方國家愈走愈近。

俄羅斯與亞美尼亞都是俄方領導的集體安全條約組織成員國，雙方在納卡出現新一輪衝突前的關係被指大不如前。亞美尼亞總理帕申因在本月3日意大利傳媒刊登的訪問表示，亞美尼亞的安全結構99.999%與俄羅斯有關，包括採購武器及彈藥，但這個關係現時受到烏克蘭戰爭影響。

與此同時，亞美尼亞公開指摘俄羅斯安全支援不足後，本月11日至20日首度與美國展開聯合軍事演習。這項在亞美尼亞舉行的代號「雄鷹夥伴2023」演習，旨在提高參與國際維和任務部隊之間的互操作性，被指是美國及北約加強軍事介入南高加索地區的前奏。外交方面，帕申因今年5月在歐盟的斡旋下，宣布準備好有條件承認納卡是阿塞拜疆一部分，前提是必須保證在當地居住的亞美尼亞人之權利及安全。

另一方面，帕申因本月1日向國會提交《國際刑事法院羅馬規約》，要求批准加入國際刑事法院。若亞美尼亞確認加入，意味今年3月被該法院發出逮捕令的俄羅斯總統普京，難以訪問該國。