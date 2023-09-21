戰雲再起 與亞美尼亞愈鬧愈僵 阿塞拜疆強攻爭議地 32死逾200傷

南高加索地區爆發新一輪衝突，阿塞拜疆周二派出軍隊進入與亞美尼亞有主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（納卡）展開「反恐」行動，要求當地分離武裝分子停止戰鬥，造成7名平民在內32人死亡，另有超過200人受傷。在俄羅斯斡旋下，雙方同意停火暫時結束歷時一天的衝突，周四在阿塞拜疆舉行會談。

反恐為名 促分離分子停止戰鬥 阿塞拜疆國防部周二宣布啟動「局部地區反恐措施」，目的是恢復納卡憲法秩序，強調亞美尼亞在當地的軍事設施被列為攻擊目標，不會攻擊平民及基礎設施。阿塞拜疆總統阿利耶夫同日在聲明表示，與美國國務卿布林肯通電話時向對方表明，除非納卡的亞美尼亞部隊放下武器，否則阿塞拜疆不會停止執行「反恐措施」。亞美尼亞總理帕申因否認部隊位於納卡，指讓該國捲入軍事升級的企圖是不可以接受。

負責納卡維和行動的俄羅斯國防部昨日表示，俄方維和人員在形勢惡化條件下，繼續在納卡履行其職能，為當地平民提供一切可能的幫助；同時與阿塞拜疆、亞美尼亞、納卡的三方代表在應有級別保持密切接觸，討論如何防止流血、遵守有關平民的人道主義法準則、確保俄方維和人員的安全。在俄羅斯維和特遣隊指揮部斡旋下，阿塞拜疆與納卡代表就全面停止戰鬥達成協議，並在俄方指揮部的協調下執行。

阿塞拜疆國防部周三在公告表示，就納卡的亞美尼亞非法武裝組織「繳械解散」達成協議，指當地的亞美尼亞武裝力量部隊及亞美尼亞非法武裝組織放下武器、離開作戰陣地及軍事哨所，以及全面解除武裝，亞美尼亞武裝力量部隊撤離阿塞拜疆領土，亞美尼亞非法武裝組織解散。公告提到，有關人員上繳所有武器及重型裝備。

俄斡旋下 雙方同意停火並會談 納卡當局周三預告翌日的會談內容，涉及阿塞拜疆提出納卡「重新整合」該國、確保納卡的亞美尼亞人權利及安全。阿利耶夫辦公室發表內容類似的聲明，指將與納卡的亞美尼亞人代表，討論基於阿塞拜疆憲法及法律的「重新整合」議題。帕申因承認停火一事，但同時與之保持距離，表示亞美尼亞沒有參與在俄羅斯維和部隊調解下，有關納卡停火協議的起草工作；又稱最重要是確保納卡的亞美尼亞人權利。

今次衝突源於阿塞拜疆去年12月開始，封鎖連接納卡與亞美尼亞的唯一陸上通道「拉欽走廊」；在國際社會斡旋及施壓下，阿塞拜疆本月同意恢復人道物資從「拉欽走廊」運送。布林肯呼籲阿利耶夫立即重返對話，並向帕申因稱美方全力支持亞美尼亞主權、獨立、領土完整。今次衝突正值美國參與亞美尼亞的軍事演習，美國軍方發言人表示為期10天、代號「雄鷹夥伴2023」的演習不受影響，如期昨日結束。本報綜合報道

阿塞拜疆炮擊納卡，有俄羅斯軍事基地被摧毀。 阿塞拜疆總統阿利耶夫 阿塞拜疆無人機空襲納卡的亞美尼亞部隊據點。 納卡局勢發展 亞美尼亞總理帕申因 阿塞拜疆與亞美尼亞衝突位置