中秋接十一長假 鐵路票現黃牛

【本報綜合報道】今年中秋適逢十一假期，鐵路部門上周五開售假期第一天車票，售票多近2,300萬張，其中鐵路12306網站售票量達2,095萬張，雙雙創下單日售票量歷史新高。在鐵路列車一票難求下，第三方平台、「黃牛」紛紛出動。有代搶服務的賣家開價120元（人民幣‧下同，約130港元），聲稱用自動程式搶票，成功率達90%。鐵路部門提醒，使用第三方平台訂票可能存在洩露個人訊息的風險，建議乘客透過官網和手機應用程式訂票。

部門籲防洩私隱 報道指出，很多第三方平台推出搶票加速服務，例如某平台實行階梯服務及價位，速度從快速、高速、極速、光速到VIP，價格從10至80元（約11至88港元）不等。第三方平台客服解釋，購買加速服務可增加刷票頻率，舉例說正常情況下一秒刷10次 ，購買加速服務可能會刷50次。系統又會監控他人改簽、退票產生的餘票，自動排隊登記候補購票訊息。不過有網民表示，即使購買了加速服務或專人搶票，仍不成功。

中國鐵路早前發文指，鐵路12306從未授權任何第三方平台發售火車票，第三方平台在旅客購票過程中會保留用戶訊息，可能有附加費、綑綁銷售服務等「陷阱」，呼籲旅客通過鐵路官方渠道購票。另為應對售票期間的超大訪問量，鐵路部門技術團隊採取有針對性的準備措施，確保售票系統穩定、高效運行。中國鐵路還提到，旅客通過提報多個「日期、車次、席別」組合的候補訂單，延長候補兌現時間，可增加成功率。