七冶集團董事長受賄 囚13年半

【本報綜合報道】內媒周三報道，七冶建設集團有限責任公司前黨委書記、董事長王生光受賄案，由貴州省遵義市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑13年半，並罰款120萬元（人民幣‧下同，約130萬港元），沒收其受賄犯罪所得財物，上繳國庫。

王生光在2001年至2021年利用擔任多個職務上的便利，為他人在承接工程項目、工程款撥付等事項上提供幫助，非法收受財物共約5,038萬元（約5,400萬港元），其中4,080萬元（約4,370萬港元）未實際取得。法院認為，其行為構成收賄罪，收賄金額特別龐大，鑑於部分受賄屬未遂，他積極退贓，受賄贓物已全部扣查到案，故可從輕處罰。

華融北京分公司總經理遭起訴 另外，中央紀委國家監委駐中信集團紀檢監察組、河南省新鄉市監委會聯合對中國華融北京分公司前黨委書記、總經理黃憲輝嚴重職務違法問題立案調查，發現他利用職權安排客戶為其親屬謀取利益，擅自批准大額資金支付形成重大風險，充當「金融掮客」收受巨額財物等。當局決定給予其開除公職處分，收繳其違法所得，並移送審查起訴。