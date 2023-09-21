金屬3D打印廠塵爆2死2傷 促自查

【本報綜合報道】上海一間主要從事金屬粉床激光增材製造（即金屬3D打印）裝備研發和銷售的公司，近日發生塵爆事故，造成兩死兩重傷。上海市消防救援總隊周二公布事故，指事故揭露出新領域新業態引發的新風險，粉塵涉爆的冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工貿企業，應嚴格對照重大隱患判定標準，自查自糾。

潑水引發爆燃 漢邦聯航激光科技有限公司的工人上周四上午準備在車間內更換濾筒除塵器的濾芯時，濾筒除塵器發生第一次爆燃。工人立即滅火，爆燃未進一步擴散。至下午1時許，工人打開濾筒除塵器向濾芯潑水，引發第二次爆燃。初步分析起因指，工人將自來水噴入濾芯和收塵桶內，水與鋁合金粉塵接觸發生放熱反應產生氫氣，由於收塵桶體積小，桶內累積氫氣濃度較高，當工人拆卸收塵桶時，因靜電或機械撞擊等原因引起收塵桶內局部爆燃。工人之後將濾筒除塵器轉移至車間外，疑發現濾芯區域高溫冒煙而直接向濾芯潑水，在高溫條件下迅速造成反應失控，引發粉塵自燃和迸射，導致箱體內發生爆燃，燒傷周邊工人。

金屬3D打印中大多使用微米級鋁粉，不僅具易燃性，遇水反應放出氫氣的速度也比一般鋁材快得多。專家指出，鋁粉和水反應釋放氫氣的同時還會產生熱量，在半乾半濕狀態下，因導熱性能差，反應放出的熱量很容易在鋁粉堆中累積，從而令溫度升高，溫度愈高，鋁粉和水的反應愈激烈，累積的熱量也愈多，往往將導致鋁粉自燃。