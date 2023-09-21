馬拉松近緬境 當局稱確保安全

【本報綜合報道】雲南省西南邊陲的臨滄市康縣近日發布「中國鎮康·緬甸果敢半程馬拉松」報名公告，由於近來屢傳有民眾遭拐騙至緬甸從事詐騙等案件，不少人擔心賽事安全風險。內媒昨日引述承辦該賽事的鎮康縣教育體育局工作人員指，強調整個路線都在中國境內，當局會盡最大努力保障所有運動員的生命和財產安全。

有人憂被拐騙 該馬拉松比賽項目包括約21公里半馬及5公里迷你馬拉松，因地點位於中緬邊境，一些參賽者擔心賽事會否涉及緬甸果敢地區，並擔憂有沒有一定安全風險。主辦單位發布資訊顯示，賽事地點位於鎮康縣南傘鎮，半馬起點和終點均為南傘河畔公園，迷你馬拉松起點為南傘河畔公園，終點為環城路。為保參賽者安全順利，比賽路線各段設關門時間，限時對社會交通封閉，之後再恢復相應路段通行。

相關部門工作人員受訪指出，該活動只是中緬友誼運動的一個子項目，當地已舉辦多年。由於鎮康屬於邊境城市，將有一部分緬甸運動員來參加比賽，參賽人員都通過合法手續和資格審核。工作人員強調，相關活動已舉辦10多年，從沒發生過運動員失聯的情況。