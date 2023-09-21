龍捲風突襲江蘇 塌屋10死

江蘇省宿遷市和鹽城市周二突然刮起罕見龍捲風，共造成10人死亡、8人受傷。其中宿遷市有5,512人受災，41.8公頃農作物及1,646間房屋受損，另有137間房屋倒塌；鹽城市1,364人受災，129人疏散，614間房屋及199公頃農作物受損，1,800餘株樹木倒伏。至於這次發生龍捲風的原因，氣象專家認為是近期氣溫較高，加上受江淮氣旋影響所致。

現場畫面顯示，龍捲風吹襲宿遷市期間，路面上有建築物受損，車輛被吹至翻側，另有群眾受傷倒地。

車輛翻側 吹斷電線惹火 一名居住在農貿市場附近的目擊者表示，災害發生後，市場附近有電線被吹斷着火，其店舖內很多貨物被吹走，正等待搶修。南蔡鄉政府相關負責人稱，受災地區電力中斷，多部門已趕赴現場處置，具體受災情況正在統計中。

內媒昨日報道，周二下午5時20分左右，宿遷市宿豫區大興鎮、市經開區南蔡鄉局地陸續發生EF2級龍捲風。此次龍捲風主要發生在鄉鎮鎮區，人員稠密、建築結構複雜，發生時段恰逢下班時間，突如其來的風災共造成5死4重傷，405人需臨時安置，2,000多平方米豬舍部分牆體和頂部塌毀。至於鹽城市阜寧縣周二晚上8時30分亦遭受EF3級龍捲風吹襲，當日下午5時至晚上10時，蘆蒲、板湖兩鎮降雨量分別達202.7毫米、171毫米，該市亦釀成5死4傷。

江蘇省氣象專家表示，受江淮氣旋影響，從周二下午開始，該省自西北向東南迎來一次大範圍的強降雨和大風天氣過程，還伴隨比較強烈的龍捲風和強對流天氣，該省沿淮河淮北地區最大雨量達到236毫米。根據氣象部門監測，周二晚上8時23分出現在鹽城阜寧的龍捲風，風力達到14級，大約每秒41.8米。本報綜合報道