8旬牙醫熱愛劍道 屢敗屢戰 成七段高手

作為日本傳統武術，劍道受到不少人喜愛，但若要考取高級段位頗有難度。靜岡縣靜岡市一名81歲老翁，在本身擔任牙醫之餘，還獨愛劍道，通過幾十年不斷練習，考取了劍道七段，僅次於最高段位八段。他在日媒前日刊出的專訪中坦言，年齡與努力無關。

訓練數十載 挑戰逾10次

鳥巢誠一在牙科領域工作了53年，他原本的愛好是釣魚。43歲時他開始考慮參加體育運動，希望保持健康。儘管妻子推薦他玩網球或高爾夫球，但他最終選擇劍道，其後便着迷其中，技術也逐漸提高，於71歲時獲得劍道六段。然而，七段成為鳥巢誠一難以逾越的關卡，他挑戰逾10次均以失敗告終，因此只能日復一日訓練，磨練自己的劍道技藝，終於在今年5月成功考取。他憶述因為一直無法達到七段，妻子可能認為今次也會是相同結果。當他向妻子傳達喜訊時，對方當下感到難以置信。