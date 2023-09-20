台灣吸客 300廣告車穿梭印尼

【本報綜合報道】台灣交通部觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼日前表示，為了吸引印尼旅客於今年年底長假到台灣觀光，首度於印尼9月起推出為期3個月的車身廣告宣傳活動。印尼民眾可以在大雅加達地區及鄰近市郊，看到超過300輛特製塗鴉風格的台灣觀光廣告車。

觀光局委託平均年齡不到30歲的印尼街頭藝術家組成的KROOSYL團隊，設計兩款塗鴉視覺廣告的觀光車，宣傳標語分別為「所有人的台灣」（Taiwan for Everyone）與「這就是台灣」（This is Taiwan），結合台灣不同季節的自然景觀和主題旅遊元素，將黏貼在逾300輛汽車上。

藝術家團體KROOSYL成員歐可（Ongko）表示，當初受邀設計觀光汽車時，團隊花了數周討論台灣的觀光特色，最後決定將主題訂為台灣文化、交通工具及風景。他們稱最大的挑戰是以汽車為媒介，透過視覺傳達吸引印尼民眾到台灣觀光。這兩款廣告車的外觀繪有阿里山櫻花、鐵路列車及不少特色景點，車頂上還掛有寫有「台灣」的燈箱。