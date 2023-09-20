工筆畫修復耗逾年 百年前戰況呈現

台灣台南市文化局典藏清朝工筆畫軸《陷敵圖》和《大敗敵人圖》已逾百年歷史，畫作多處泛黃、破損劣化。經專業團隊耗時一年半修復，畫作終於再次清晰展現在世人眼前。

台媒前日報道，《陷敵圖》和《大敗敵人圖》為台南市列冊古物，描述1862年清同治元年，台灣總兵曾元福奉清廷召令，赴陸支援征伐福建省、浙江省邊境太平軍的過程。兩幅畫精細記錄戰事發展經過，其中《陷敵圖》描繪曾元福一方為掩護難民撤退，在峽口關遭太平軍所圍，雙方驚險對峙；《大敗敵人圖》則描繪兩軍激烈對戰，最終曾軍於遂昌縣城擊潰太平軍，安撫城民。畫中不乏斬賊梟首、火燒敵營的逼真畫面，讓人身臨其境。

台灣地區繪製屬少見 該組作品原為4幅系列紀實畫作，另外兩幅分別是《出師征寇》以及《凱旋歸來》。傳世者僅餘《陷敵圖》和《大敗敵人圖》，於2019年捐予文化局典藏。文化局表示，《陷敵圖》和《大敗敵人圖》是目前所知少數台灣地區繪製的清代戰事圖像。修復團隊為完善保存、延續兩幅畫作研究價值，秉持「現況保存」、「原工法原材料」理念，完整維持畫作原始訊息。修復後兩幅畫在整體視覺上更調和，也更具觀賞價值。本報綜合報道