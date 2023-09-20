阿塞拜疆國防部昨天宣布在主權爭議的納戈爾諾－卡拉巴赫地區（納卡）採取反恐措施，摧毀亞美尼亞武裝部隊陣地及其他軍事目標，承諾不攻擊平民目標，以執行與俄羅斯和亞美尼亞的三邊協議。聲明譴責亞美尼亞在納卡集結軍力，並對阿塞拜疆軍隊發動破壞行動。（綜合報道）