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阿國宣布於納卡反恐
阿塞拜疆國防部昨天宣布在主權爭議的納戈爾諾－卡拉巴赫地區（納卡）採取反恐措施，摧毀亞美尼亞武裝部隊陣地及其他軍事目標，承諾不攻擊平民目標，以執行與俄羅斯和亞美尼亞的三邊協議。聲明譴責亞美尼亞在納卡集結軍力，並對阿塞拜疆軍隊發動破壞行動。（綜合報道）
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