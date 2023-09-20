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中日韓下周高官會談
南韓外交部昨天表示，中國、日本和南韓計劃下周二在首爾舉行高級別會談，討論三邊合作等議題，亦會談及舉行三國首腦會談。中日韓峰會2019年停辦至今，韓方爭取年內舉行。南韓總理韓德洙將作為南韓政府代表，周六到中國出席杭州亞運會開幕式，旨在表明改善韓中關係的意願。（綜合報道）
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