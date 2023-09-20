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日10噸鋼筋倒塌兩死
日本東京昨天發生工業意外，現場是中央區日本橋一個興建51層高大廈的地盤，5名男工人從8樓與一堆10噸重鋼筋跌落至4樓，造成兩人死亡、兩人重傷失去意識，另外一人傷勢較輕。現場鄰近JR東京站八重洲出口，該區域人流多且辦公室林立。（綜合報道）
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