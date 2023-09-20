格魯吉亞稱前總統親信謀政變

薩卡什維利

【本報綜合報道】格魯吉亞國家安全局周一表示，目前面臨在囚前總統薩卡什維利核心集團策劃的暴力騷亂威脅，有人謀劃類似2014年烏克蘭獨立廣場政變的事件，以暴力推翻格魯吉亞政府。國安局誓言採取一切必要措施消除國家安全風險，並與夥伴國家相關機構合作。

國安局指出，政變策劃者10月至12月期間，將趁格魯吉亞歐盟候選國地位最終報告公布時啟動計劃。他們預期報告結論是負面，加以利用後透過資訊網絡煽動騷亂。政變策劃者包括洛德基帕尼澤，他是薩卡什維利時代的內務部副部長，去年出任烏克蘭國防部情報總局副局長。其餘人士包括薩卡什維利在境內及海外的支持者，如前格魯吉亞國防部長顧問馬穆拉什維利，他2014年起率領格魯吉亞軍團在烏克蘭頓巴斯戰鬥。

指在烏波邊境設訓練營 政變集團接受外國協調和財政支援，還在烏克蘭和波蘭邊境為格魯吉亞青年設立訓練營，讓他們為暴力革命做好準備。格魯吉亞國安局指，目前有數個潛在的政變方案醞釀中，包括在首都第比利斯紮營，以路障堵塞通往政府大樓的道路及在營地引爆炸彈，造成平民傷亡觸發示威者與警員衝突。