南韓增33沿海輻射檢測點

【本報綜合報道】南韓海洋水產部長官趙承煥日前宣布，將擴大緊急核輻射檢測，增加33處沿海輻射檢測點，減輕國民對日本福島第一核電站核污水排海的擔憂；又指所有海水樣本目前為止均符合安全標準，南韓國產和進口海產暫未檢測到輻射。

趙承煥上周四視察釜山附近一個輻射檢測點時表示，受海流影響，朝鮮半島東部海域是其中一個核污水最先流入的海域，因此把該處列入輻射檢測名單。除了7月已經列入檢測的東部75處檢測點外，南韓將在較僻遠的海域增加檢測點，並計劃翌年把檢測點增至近250處，民眾消除對核污水的憂慮前，緊急核輻射檢測仍會維持。

另一方面，國際原子能機構總幹事格羅西周一在美國紐約，與出席聯合國大會的日本外務大臣上川陽子會晤，雙方就核污水排海一事簽署合作備忘錄，國際原子能機構繼續監測工作，展開分析及評估。安全監察分為5個主要領域，包括監察與評估、在福島第一核電站即場分析、定期審查、獨立採樣分析及向大眾公布關鍵資訊。

南韓國務調整室國務第一次長朴購然表示，未獲日方同意不得在日本領海採樣檢測輻射量。他解釋，國際原子能機構分別在距離福島海岸線3公里內及3公里至10公里內採集海水樣本，韓方研究機構亦參與分析工作，因此沒有自行採樣分析的必要。