與美換囚 各5人獲釋 伊朗獲解凍468億

在多國政府牽線下，美國與伊朗近日達成換囚，以及解凍伊朗近60億美元（約468億港元）資產協議。5名被伊朗扣押美國人前天重獲自由，另外5名正被美國起訴的伊朗人或伊朗裔美國人同樣獲釋。美國總統拜登發聲明宣布：「今天，5名被伊朗關押的無辜美國人終於回家。」

制裁伊朗前總統及情報部門 5名獲釋美國人包括納馬茲（Siamak Namazi）、沙吉（Emad Sharghi）及塔巴茲（Morad Tahbaz），另外兩人身份因其家屬不願公開而繼續保密，而納馬茲的母親及塔巴茲的妻子也獲准離境。其中51歲的納馬茲由2015年起一直被伊朗關押，是伊朗1979年爆發伊斯蘭革命後，當地在囚時間最長的美國人，而塔巴茲則是一名環保鬥士，與沙吉一同從2018年起被伊朗扣押。

當接載多名獲釋美國人飛機，由伊朗首都德黑蘭飛抵卡塔爾首都多哈後，納馬茲、沙吉及塔巴茲落機後與美國駐卡塔爾大使戴維斯（Timmy Davis）等在場人士相擁，之後一同肩並肩前行。他們稍後再乘坐飛機，同晚終於回美。納馬茲發聲明表達感謝，他指「若非你們不讓世界忘記我，我今天不會自由」。

對於眾人終於重獲自由，拜登形容他們經歷多年痛苦、不確定性生活及苦難，現在可以回家。他另宣布制裁伊朗前總統艾哈邁迪內賈德及伊朗情報部門，理由是他們參與錯誤扣押美國公民。

特朗普批評等同助發展核武 與此同時，美國宣布赦免5名正身處獄中或等候判決的伊朗人或伊朗裔美國人。伊朗外交部證實，其中兩人正回國，兩人要求留美，餘下一人則前往其他國家與家人團聚。正準備出席聯合國大會的伊朗總統萊希解釋，上述換囚舉動是美伊邁出人道主義行動方向一步，「這絕對有助建立互信」。

除了換囚，美國亦允許解凍伊朗在南韓被凍結巨額資金，並把它們轉往伊朗在卡塔爾戶口。美國政府官員透露，上述獲解凍伊朗資金只能用在購買食品、醫藥及農產品等人道主義物資。前總統特朗普批評，拜登政府做法等同支付人質贖金，最終幫助伊朗發展核武器，而非用於人道目的。本報綜合報道