英棄孔子學院 擬華語計劃用台教師

【本報綜合報道】孔子學院被指是中國大陸營運的體制宣傳機構，在西方多國受到打擊。台灣傳媒昨日引述英國政府一名發言人指，當地正在着手停止「中文培優」華語文學習計劃與孔子學院的聯繫，並計劃引進台灣華語教師取代中國大陸教師。

英國政府發言人表示，沒有直接資助孔子學院，也無計劃與其有任何財務關係；英國政府認同各界對外國干預當地教育領域的關切，並持續評估英國高等教育面臨的風險及更廣泛的外國影響力活動。發言人重申，孔子學院與任何在當地活動的國際機構一樣，其運作都必須合法透明，並確保遵循言論自由、開放等英國價值觀。英方將持續提供學生必要的語言技能，以應對日益全球化的經濟活動。

嚴正看待大陸滲透 英國國會近日爆出共諜案，當地傳媒指內政大臣柏斐文及內政部保安事務國務大臣董勤達尋求關閉在英國提供華語教學的孔子學院，教育大臣喬芝蘭的部會亦同意，將改由台灣人擔任英國課堂的華語教師。報道引述情報界消息人士指，英方嚴正看待中國大陸系統性且影響廣泛的威脅，防範其滲透教育體系。