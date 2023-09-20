侯友宜美演說 提「3D」解兩岸歧異

【本報綜合報道】國民黨台灣總統參選人侯友宜周一拜訪美國在台協會總部，該會主席羅森伯格迎接；同日出席華府智庫座談會並發表演說，首次提到「3D戰略」和平解決兩岸歧異，周二將訪問另一智庫傳統基金會和到訪國會，之後轉往三藩市。

侯友宜的華府行程踏入第二天，上午前往智庫布魯金斯學會與學者閉門會談，隨即轉往美國在台協會總部。他在布魯金斯學會以「以和平共創台灣願景與印太未來」為題發表演說，提出的「3D戰略」分別由阻嚇（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）組成，其中阻嚇是台灣必須提升自我防衞能力，讓對手不易開戰；對話是持續兩岸溝通與交流；降低風險是建構有原則的互動關係，推動兩岸以平等、善意、尊嚴交流，降低衝突爆發的風險。

稱須持續做和平促進者 在演說中，侯友宜指出民進黨政府任內滑向打破兩岸微妙均衡的新現狀，一個朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀。對於台灣的區域角色，他認為台灣應持續深化與美國的關係，並希望擴大和日本、澳洲、南韓、印度及東盟國家等區域夥伴合作，台灣必須實質、持續、及時、全面參加國際組織，以扮演好風險降低者與和平促進者的角色。

侯友宜周一下午前往美國國會眾議院進行一連串拜會，期間與共和黨議員塞申斯（Pete Sessions）、賽爾夫（Keith Self）、加西亞（Mike Garcia）會晤。加西亞受訪時重申，美國會致力擴大對台軍售，加速武器交付，確保台灣取得有意義自我防衞所需的軍備；美方也同時需強化自身國防，提升在太平洋區域的戰備部署。