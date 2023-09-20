解放軍再有62艦機現台海周邊

【本報綜合報道】台灣國防部繼周一公布中國大陸破紀錄派出103架次軍機赴台灣周邊空域後，昨日再通報解放軍55架次飛機及7艘次艦艇出沒，批評相關挑釁是緊張局勢升溫、區域安全惡化的始作俑者，呼籲北京立即停止破壞現狀的單邊行為。

解放軍10架次殲10戰機、12架次蘇30戰機、4架次殲16戰機、一架次無偵7無人偵察機，共計27架次飛入台灣西南空域，台軍出動任務艦機及陸基導彈系統嚴密監控與應對。台灣國防部表示，官兵以「備戰不求戰、應戰不避戰」思維，妥善沉着應對，針對戰備狀況落實訓練要求，結合實戰場景從事戰演訓工作，全力提升防衞戰力；又重申台灣海峽和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方共同責任。

與此同時，解放軍上周派遣大批艦艇到台灣外海菲律賓海活動，包括山東號航空母艦編隊。英國傳媒周一引述一名區內安全官員報道，中國大陸上周出動超過100艘軍艦在區內演習，地點包括南海及台灣東北部海域；該名要求匿名的官員聲稱，上述解放軍海軍活動向區內各方施加壓力，又形容這場海軍演習規模是近年來最大。

台駐英代表促納台入聯合國 另外，英國《泰晤士報》周一刊登台灣駐英國代表謝武樵的文章，強調台灣有意願也有能力協助應對全球面臨的挑戰，現在是時候把台灣納入聯合國，斥責北京扭曲並錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，把台灣排除在體系外；又批評中國大陸常態侵擾台灣周邊海空域，並對台發動假訊息、網絡攻擊、經濟脅迫等灰色地帶攻勢。