與布林肯會面 韓正冀中美穩定發展

【本報綜合報道】正在美國紐約出席聯合國大會的中國國家副主席韓正，周一與美國國務卿布林肯會面。他表示，健康穩定的中美關係既有利於兩國及全球，強調中國發展對美方是機會和增益，而不是挑戰及風險，雙方可以相互成就、共同繁榮。

韓正強調，中方對美政策保持連續性和穩定性，希望美方能夠與中方相向而行，多做增進了解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道。布林肯表示，世界期望兩國負責任地處理中美關係，美方正在致力這樣做；又指從美方角度來看，面對面的外交活動，是處理分歧和探索中美合作領域的最佳方式。

同日，韓正會晤聯合國秘書長古特雷斯時指，國際情勢愈是複雜嚴峻，就愈需要堅持真正多邊主義和強而有力的聯合國；又指中方將始終充當世界和平建設者、全球發展貢獻者、國際秩序維護者，並支持聯合國在國際事務中扮演核心角色。

王毅沙利文花長時間討論台灣 另一方面，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問沙利文，上周六至周日在馬耳他會晤超過12小時。中國外交部高級官員表示，雙方就中美關係、台灣問題、亞太局勢、烏克蘭危機等重要問題展開多輪討論，花時間最長討論的是台灣問題，中方指出問題最本質和最根本的現狀是兩岸同屬一個中國。