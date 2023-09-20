加拿大印度激化不滿 互逐外交官

加拿大總理 杜魯多

杜魯多質疑新德里參與行刺錫克教領袖 加拿大與印度關係繼續惡化。繼日前在印度二十國集團（G20）峰會遭到東道主冷待後，加拿大總理杜魯多前天公開質疑，新德里政府或有份參與加國公民、著名錫克教領袖尼賈爾（Singh Nijjar）6月遇刺身亡行動。面對加拿大外交部前天為此驅逐一名印度高級外交官，新德里政府翌日亦宣布驅逐一名加方派駐當地外交官。

6月18日，尼賈爾在加拿大卑詩省薩里錫克廟外，遭到兩名蒙面槍手轟殺。杜魯多前天在國會表示，根據可信證據表明，印度政府特工或與尼賈爾謀殺案有關，又指當地安全部門過去數周一直追查事件，藉此證實有關指控是否實屬。他強調政府將採取必要措施，把案中肇事者繩之以法。

稱向莫迪問及命案 此外，杜魯多提及自己曾在日前G20峰會上，直接向印度總理莫迪提問此事。他重申外國政府在加拿大領土上參與殺害其公民行為，是侵犯國家主權，絕對不可接受，已促請新德里政府與其合作，一同查清事件真相。外交部部長喬美蘭隨後宣布，加方已驅逐一名印度駐加情報機構負責人，形容有關指控不僅令人憂慮，也完全不可接受，另提到杜魯多已向美國總統拜登及英國首相辛偉誠交代此事。

印斥荒謬且有動機 面對加方指控，印度翌日隨即否認，形容它荒謬且帶有動機。當地外交部重申其國家是個民主且有法治政體，質疑加拿大指控旨在轉移向錫克教分離主義運動恐怖分子提供庇護視線，並批評加方在處理上述問題時長期不作為。

美國白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）稱，美方關注加拿大指控，將與加方合作夥伴保持定期聯繫。她指最重要是加拿大繼續就此調查，找出肇事者。

加拿大是印度旁遮普邦外，錫克教徒人口最多國家。尼賈爾是錫克教社區知名宗教領袖，被印度以涉及激進分裂活動及恐怖主義罪名通緝；印度政府曾尋求引渡他回國受審。本報綜合報道

印度總理 莫迪 錫克教教徒出席尼賈爾的葬禮。 尼賈爾